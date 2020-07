Kunst von Beginn an ein Anliegen

Die Idee ging auf, da das zahlungskräftige Publikum bis heute in das auf 1900 Meter Seehöhe gelegene Örtchen kommt. Aber auch die Kunst und die Kultur, im Einklang mit einer unvergleichlichen Naturkulisse, hat in diesem Bereich des Ötztales erfolgreich Einzug gehalten. Ursprünglich aus einem internationalen Bildhauersymposium entstanden, ist bei ARTeVENT die Kunst von Beginn an ein Anliegen gewesen.