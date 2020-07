Nun gab es aber offenbar neue Beweise. „Offensichtlich sind einige neue Beweise mit einem anderen Kamerawinkel aufgetaucht, so dass wir die Rennkommissare einfach darum gebeten haben, einen Blick darauf zu werfen. Vor allem wenn man bedenkt, was letztes Jahr mit Max Verstappen in Mexiko passiert ist“, so RB-Teamchef Christian Horner gegenüber „Movistar“.