Der am späten Samstagabend in Linz festgenommene Mann (47), der wenige Stunden zuvor in Gerasdorf bei Wien den gebürtigen Tschetschenen Martin B. erschossen haben soll, ist in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden. Zudem kamen brisante Details ans Licht: So dürfte B. von den heimischen Behörden Personenschutz angeboten worden sein - was dieser aber abgelehnt haben soll. Am Sonntagnachmittag gab es im Zusammenhang mit der Bluttat eine zweite Festnahme. Auch bei diesem Mann handelt es sich um einen gebürtigen Tschetschenen.