Ein Mann ist mit seinem weißen Jaguar in der US-Großstadt Seattle in eine Protestgruppe, die gegen Rassismus demonstrierte, gerast. Der 27-Jährige überfuhr schließlich zwei junge Frauen. Eine 24-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie verstarb. Eine 32-Jährige sei in ernstem Zustand.