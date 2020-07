Bereits den dritten Tag in Folge gibt es in Österreich mehr als 100 Coronavirus-Neuinfektionen! Von Samstag auf Sonntag stieg die Zahl wieder um 115, genau wie bereits von Freitag auf Samstag. Mit Stand Sonntagvormittag gab es somit 959 aktive Coronavirus-Fälle in Österreich, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.