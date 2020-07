Am Samstag gegen 13.20 Uhr fuhr eine sechsköpfige Rennradgruppe auf der L190 in Dornbirn auf dem dortigen Radfahrstreifen in Richtung Hohenems. Zur selben Zeit bog eine bislang unbekannte E-Bikefahrerin von der Gemeindestraße Welloch kommend nach rechts in die L190 ein. Dabei fuhr sie ohne anzuhalten unmittelbar vor den Rennradfahrern auf den Radfahrstreifen.