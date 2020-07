217 Tage lagen zwischen dem letzten Formel-1-Lauf 2019 und dem ersten des aktuellen Jahres, es war die längste Pause in der Motorsport-Geschichte. Unerfreuliches ist passiert in der Zwischenzeit, doch nun schauen wir nach vorn statt in den Rückspiegel: gut, dass es wieder losgeht, gut, dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen.