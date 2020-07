Cooper rettete sich in U-Bahn-Station

Der Elektrotechniker lebte in New York und auch in Florida. Cooper war einige Jahre bei der New Yorker Verkehrsbehörde, wurde im Stadtteil Bronx geboren und war während des Vietnamkrieges bei der Armee. Als das erste Flugzeug am 11. September 2001 in einen der Türme des Word Trade Centers krachte, war er gerade dabei, Dokumente in der Nähe abzuliefern. Er hatte gar nicht mitbekommen, was genau vorgefallen war. Als ein Polizist schrie, er solle zum Laufen anfangen, sei er schließlich in eine U-Bahn-Station in der Nähe geflüchtet.