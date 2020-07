Der WAC hat sich in der letzten Meistergruppen-Runde der Bundesliga einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase gesichert. Die Kärntner feierten am Sonntag einen 3:1-Heimsieg über Rapid und beendeten damit die Saison auf Platz drei, weil der LASK gegen Red Bull Salzburg verlor. Rapid war schon zuvor als Vizemeister festgestanden.