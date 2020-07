Die Debatte der vergangenen Tage und Wochen hat aber auch eines gezeigt: Geht’s um die Pflege, geht’s meist nur um die Kosten. Und genau daran stört sich Arbeiterkammer-Direktor Rainer Keckeis: „Gelder, die in den Pflegebereich fließen, sind vor allem eines: Investitionen in die Menschen.“ Investitionen, die sich darüber hinaus auch positiv auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft auswirken: Unbestritten - und von zahlreichen Studien belegt - haben Gesundheitsberufe angesichts der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung die besten Zukunftsaussichten. Während anderswo durch die Digitalisierung Jobs wegfallen werden, wird der Personalbedarf im Pflegebereich wachsen. Und nicht zuletzt hat die Coronakrise die Lage am Arbeitsmarkt deutlich verschärft: In Vorarlberg kamen mit Anfang Juli auf knapp 18.000 Arbeitslose lediglich rund 3100 offenen Stellen.