Kinder auf mehrere Einrichtungen aufgeteilt

Sechs Kinder wechseln in den Gemeindekindergarten am gleichen Standort. Ein Kind besucht künftig einen Kindergarten im Ötztal und die anderen kommen in die Schule. „Eine Kollegin hat in den Gemeindekindergarten gewechselt, eine startet eine neue Karriere und für mich und meine Assistentin geht es in den wohlverdienten Ruhestand“, so Slama.