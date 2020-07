Drei der Männer aus Afghanistan und Pakistan verletzten sich an den Köpfen und Armen. Einer der Beteiligten ging in der Hitze des Gefechts gar auf die zweijährige Tochter eines der Kontrahenten los. Sie wurde im Gesicht und an den Händen verletzt. Die Polizei musste einschreiten, die Verletzten kamen in das Salzburger Landeskrankenhaus.