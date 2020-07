Um die Latten der beiden Technik-Spezialisten wird sich der Slowene Miha Kosmac kümmern, der bereits die Skier von Ana Drev schnell gemacht hatte. Das Ziel: Sowohl Walch, der derzeit keinem ÖSV-Kader angehört, als auch Maes, der nach einer durchwachsenen Saison und einer Verletzung sein Comeback gibt, sollen zurück in die Top-30 des Riesentorlauf-Weltcups. “Ich traue den zwei sehr viel zu„, ist Rennsportleiter Wolf optimistisch. „Magnus ist ein extrem harter Arbeiter. Da würde ich fast darauf wetten, dass er es bereits beim Weltcupauftakt in Sölden schon wieder in die Punkte schafft."