Strenge Corona-Sicherheitsvorkehrungen

In den Liegewagen-Abteilen ist Platz für den Fahrgast und fünf mitreisende Angehörige oder Freunde. Tickets werden in dieser Saison ausschließlich für komplette Abteile angeboten. Vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes wolle man „auf gar keinen Fall“, dass sechs fremde Menschen über Stunden in einem Abteil zusammen sind, wie eine RDC-Sprecherin betonte. Das Unternehmen betreibt auch den Autozug nach Sylt.