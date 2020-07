So hat der 29-Jährige schon vor Corona-Zeiten argumentiert. Ihm ging es primär um die sportlichen Perspektiven. Was bei vielen Fans nicht gut ankam. Aber wenn er bei Weitem nicht zu den Topverdienern Rapids gehört, passt die Wertschätzung, die Hierarchie nicht. Was Schwab nicht kommentiert, aber auch nicht dementiert - der Kapitän zeigt sogar Verständnis, bekennt sich klar zum Verein: „Rapid ist einfach geil, meine erste Option. Viele verstehen die Corona-Auswirkungen auf die Klubs nicht. Es ist schwierig, mir das vorzulegen, was ich mir verdient hätte.“ Darauf hofft er.