Fritz rät allen Beschäftigten, die sich in ihrem Betrieb engagieren möchten, sich Unterstützung von der Gewerkschaft zu holen: „Betriebliche Mitbestimmung ist ein zentraler Bestandteil demokratischer und politischer Kultur in Österreich. Je mehr Mitarbeiter sich auch gewerkschaftlich in einem Betrieb organisieren, desto stärker wird die Position des Betriebsrats.“ Eines möchte Fritz aber ebenfalls betont wissen: Wenn sich Mitarbeiter gewerkschaftlich organisieren, so sei dies keinesfalls als Kampfansage gegen das Unternehmen zu interpretieren. Ganz im Gegenteil: „Die Einbindung von Betriebsräten bringt für Betriebe viele Vorteile: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind engagierter und motivierter, folglich verbessert sich die Arbeitsleistung und die Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher.“ Diese Sichtweise habe sich mittlerweile auch bei einem Großteil der Unternehmen durchgesetzt: „Laut aktuellen Umfragen sehen die meisten Arbeitgeber die Betriebsräte positiv und wissen deren Einsatz auch zu schätzen.“ Umso wichtiger sei es, „schwarzen Schafen“ den Kampf anzusagen.