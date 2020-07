In Jordanien wird die Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seit Samstag mithilfe von elektronischen Armbändern überwacht. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die vorgeschriebene Isolation nach der Einreise in das Königreich befolgt werde, sagte der Sprecher der jordanischen Corona-Taskforce, Nisar Obeidat, am Samstag dem staatlichen Fernsehsender Al-Mamlaka.