Ein einzelner Paragleiter hat am Samstag die Stromversorgung im gesamten Tannheimer Tal in Tirol lahmgelegt: Laut Polizeiangaben dürfte der Mann in eine Stromleitung geflogen sein, was einen 45-minütigen Komplettausfall zur Folge hatte - sämtliche Bergbahnen mussten ihre Gäste im Notberieb zurückholen. Nach dem Sportler wird gesucht.