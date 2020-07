So gänzlich spartanisch kann es wiederum auch nicht sein. Denn Ineos‘ kaufmännischer Leiter Mark Tennant braucht jährlich mindestens 15.000 Kunden in einem schmalen Marktsegment, um den Grenadier in die Gewinnzone zu steuern. „Obgleich als Nutzfahrzeug klassifiziert“, so Tennant, „haben wir es mit einem komfortablen Interieur für einen modernen Verbraucher zu tun.“ Selbstverständlich ist dabei auch der „Top-Standard in Sachen Sicherheitssysteme und Connectivity.“