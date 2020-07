Die Kurve ist seit Jahren stabil: In einem Jahr erzielen Österreichs Maturanten in Mathematik ein passables Ergebnis, im Jahr darauf hagelt es mehr als 20 Prozent Nicht genügend. Nach dem Einbruch geht es wieder kurzfristig bergauf, und so weiter. Dazu gibt es drei Erklärungsmöglichkeiten: Es fiel entweder niemand auf, es kümmerte niemand oder die Analyse versagte.