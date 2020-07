Auftragsmord erinnert an den Fall Israilov

Das Opfer gilt als Gegner von Präsident Ramsan Kadyrow. Die Tat erinnert an den Mordfall des tschetschenischen Flüchtlings Umar Israilov am 13. Jänner 2009 in Wien-Floridsdorf. Der Familienvater wurde auf offener Straße erschossen. Der Menschenrechtsaktivist war ein Gegner des tschetschenischen Präsidenten Kadyrow. In der Folge wurden drei Männer rechtskräftig verurteilt.