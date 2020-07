IMAS-Chef Paul Eiselsberg kommt zu folgendem Fazit: „Die Krise verschiebt Prioritäten. Insgesamt zeigt es sich, dass die Krise starke Veränderungen im Verhalten und Bewusstsein bringen wird. Vor allem die Sorge um den Arbeitsplatz, die digitalen Spuren in der Arbeitswelt und die Sensibilität in Gesundheitsfragen nehmen in den Augen der Österreicher stark zu.“