Red Bull jagt Mercedes! Max Verstappen startet beim Formel-1-Auftakt am Sonntag in Spielberg hinter den beiden Silberpfeilen von Rang drei. „Taktisch haben wir für Max den Medium-Reifen gewählt. Die Temperaturen sollen bis auf 30 Grad hinaufgehen. Vielleicht ist das der Joker, der uns in die Position bringt, Mercedes zu ärgern oder sie vielleicht zu schlagen“, so Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko (oben im Video). Das ganze Interview sehen Sie hier!