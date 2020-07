Auf einer Amerika-Reise kam der Durchbruch: Der Oberösterreicher Jakob Busch entschloss sich, neben seinem „Alter Ego“ JackTheBusch in Zukunft auch unter seinem richtigen Namen aufzutreten – und zwar nur noch mit eigenen Songs. Das musste sofort in die Tat umgesetzt werden, daher mietete er kurzerhand in Los Angeles für eine Nacht ein Studio: „Wenn die Kreativität einschlägt, muss man sie sofort nutzen“, denkt Busch gerne daran zurück.