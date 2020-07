Denn erst am Freitag hatten an die zehn Autos die Ausfahrt auf beiden Seiten zugeparkt. „Wir mussten zu einem Unfall. Ein Auto war von der Fahrbahn gerutscht“, erzählt der Kommandant. Der Einsatz wäre beinahe gescheitert, hätte der Fahrer des Feuerwehrautos nicht so gute Nerven bewiesen und das Fahrzeug hinausmanövriert.