Ist bei der S7-Baustelle an der Südautobahn (A2) zwischen der Abfahrt Ilz/Fürstenfeld und Bad Waltersdorf in der Steiermark geschlampt worden und wurden somit rund 800.000 Fahrzeuglenker fälschlicherweise zur Kasse gebeten? Schaut ganz so aus - zumindest prüft das jetzt der Verfassungsgerichtshof.