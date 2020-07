Groß waren die Opfer, die dieser Freiheitskampf erforderte. Aber es gelang, mit Hilfe der Alliierten die Tyrannei zu vernichten“ – das schrieb der „Volkswille – Tageszeitung für Kärnten“ in seiner Nachberichterstattung am 19. November 1946. Zwei Tage zuvor hatte die Trauerfeier für 85 Partisanen in St. Ruprecht bei Völkermarkt stattgefunden. Die mit Kränzen geschmückten hölzernen Särge wurden in einem gemeinsamen Grab beigesetzt.