Ein Wiener war am Samstag auf der Nockalmstraße von Innerkrems in Richtung Ebene Reichenau unterwegs. In einer Kehre überholte er einen anderen Pkw und streift dabei ein entgegenkommendes Motorrad. Der Lenker, ein 53 Jahre alter Oberösterreicher, stürzte. Eine am Sozius mitfahrende 52-jährige Oberösterreicherin wurde schwer verletzt. Nicht der einzige Unfall mit Urlaubern am Samstag!