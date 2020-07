Eine Qualität, die viele Freunde und Weggefährten an ihm schätzen und mögen. So auch Wilhelm Hörmanseder. Der CEO der Mayr-Melnhof-Karton-AG und Papa von Austro-Top-Designerin Marina Hoermanseder ist Stammgast in den Gastrostätten des Starkochs. Wir trafen Hörmanseder bei unserem Tag mit Wirbelwind Mörwald in Grafenegg – er verriet, warum man „zum Mörwald“ kommt: „In erster Linie kennen wir uns ewig. Aber natürlich ist der Toni auch jemand, bei dem es nahezu nichts gibt, worüber er nicht Bescheid weiß. Vor allem darüber, was sich hinter den Kulissen abspielt.“ Und wie macht er es, dass er dieses Tempo durchhält? „Ich glaube, sein Schwerpunkt ist so tief, dass er einfach gar nicht umfallen kann.“