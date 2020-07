Die amerikanische Schauspielerin musste sich elf Jahre lang alleine durchkämpfen, nachdem ihr Vater Michael Jackson 2009 verstorben war. Jetzt erzählte die 22-Jährige: „Es ist elf Jahre her, und ich bin durch die Hölle gegangen - ob es sein Tod war oder all die anderen Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe. Wenn ich nicht darüber spreche - oder es nicht in meine Musik einfließen lasse, wird es mein Leben komplett ruinieren und es wird mich besitzen. Das will ich nicht.“