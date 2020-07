„30 Jahre Ernst-Kirchweger-Haus“ - für die linke Szene ein Grund zum Feiern, was sie am Samstag dann auch tat. Doch genau hier entzündeten sich die Demo-Krawalle zwischen Kurden und nationalistischen Türken. Hunderte Polizisten sicherten die Kundgebung: Das Großaufgebot der Polizei hatte aber diesmal nichts zu tun - etliche Beamte suchten einen Platz im Schatten, während Rednerinnen vor 100 bis 150 Manifestanten zu einem Ende gegen Frauen gerichteter Gewalt und für eine Erhöhung des Arbeitslosengelds aufriefen. Entsprechende Transparente („Don‘t touch me - My body, my choice“, „Toxic Masculinity Kills“) wurden hochgehalten bzw. an Absperrgittern befestigt.