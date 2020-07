Am Samstagvormittag ist ein 68-Jähriger bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Linzer Bundesstraße in Gnigl gestorben. Die Berufsfeuerwehr barg den Mann und konnte das Feuer schnell löschen. Reanimationsversuche waren vergeblich. Die Staatsanwaltschaft lässt den Leichnam nun obduzieren.