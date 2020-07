Die Rechtsexperten des Alpenvereins wollen sich nun um eine Lösung bemühen. „Wir verstehen die Verunsicherung der Landwirte, aber so ein gigantischer Zaun ist keine Lösung. So etwas darf kein Vorbild für andere Almbauern werden“, sagt Brigitte Slupetzky, Vorsitzende des Alpenvereins. Auch die Gemeinde Rauris will in der Causa vermitteln.