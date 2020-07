Als Gewinnerin der Pandemie kann man wohl Trash-TV-Star Kardashian bezeichnen, die seit 2017 an ihrem Schönheitsimperium KKWBeauty gebastelt hat und jetzt für umgerechnet rund 178 Millionen Euro 20 Prozent der Unternehmensanteile von KKW an Coty verkaufte. Das bedeutet nicht nur, dass Kim noch immer an der Spitze bleibt, sondern dass ihre Firma jetzt rund 890 Millionen Euro wert ist.