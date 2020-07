Nicht Lewis Hamilton, sondern Mercedes-Gefährte Valtteri Bottas hat sich die Pole für das erste Saisonrennen der Formel 1 im Corona-Jahr 2020 gesichert. Dahinter steht Red-Bull-Mann Max Verstappen. „Ich bin zwar heute nur Best of the Rest. Ich kann Sonntag aber anfangs einen härteren Reifen fahren, was ein Vorteil für uns sein kann“, lautet die Hoffnung des Niederländers auf die Wiederholung seines Vorjahres-Coups.