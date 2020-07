Sie sind gelernter Tischler, Pastoralassistent, Religionslehrer, seit 20 Jahren Kabarettist: Was kommt als Nächstes? Was wünschen Sie sich?

Ich bin sehr zufrieden, aber wenn Sie mich so fragen: eine ernste TV-Rolle, das würd mich reizen (lacht). Nur einen Marathonläufer werde ich nicht spielen können oder wenn dann drei in einem vielleicht, dafür darf ich dann aber auch sieben Stunden brauchen.