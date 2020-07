„Das war eine totale Klatsche, eine richtige Watschn für Ferrari!“ „Krone“-Formel-1-Experte Richard Köck zeigt sich im Newsroom in Spielberg im Gespräch mit Michael Fally durchaus überrascht, dass Sebastian Vettel im Qualifying so weit zurücklag. „Vielleicht ist es gekränkter Stolz nach dem Rauswurf“, sinniert Köck. Außerdem spricht er über Mercedes und den „anderen Planeten“ und Max Verstappens Chancen in Spielberg (alles im Video oben).