DIE GERECHTIGKEITSFANATIKERIN

Geboren am 24. 5. 1980 in Wien, die Mutter war Pharmazeutin, der Vater Chirurg. Jus-Studium, Doktorat, Master am European Center for Human Rights and Democratization in Venedig. Bevor sie bei der Caritas arbeitet, zieht es sie zu den Vereinten Nationen in Genf bzw. New York und ins Rebellengebiet von Sri Lanka. Dann holt sie Manfred Nowak, damals UN-Sonderberichterstatter für Folter, in sein Team. Seit 2017 ist Krisper Abgeordnete der NEOS. Seit 15 Jahren mit dem Musiker und Musikmanager Jakob Krisper verheiratet, drei Kinder. Hannah ist viereinhalb, Leopold acht, Valentin zehn Jahre alt.