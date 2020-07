Hunde wirken „deeskalierend“

Österreichweit sind rund 400 Hunde im Polizeieinsatz, 90 davon in Wien. Sie spüren nicht nur Drogen oder Sprengstoff auf, sondern sind bei Fußballspielen und eben Demonstrationen von zentraler Bedeutung. „Weil sie deeskalierend wirken“, so Innenminister Karl Nehammer beim Besuch bei der Diensthunde-Einheit in Wien-Floridsdorf. Dass es in der Vorwoche dennoch zu Ausschreitungen kam, zeige, „wie viel Gewaltpotenzial vorhanden ist“.