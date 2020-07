Kühles Tief nur kurz

Heute klettern die Temperaturen im Mühlviertel auf 25 bis 27 Grad. Im Innviertel, südlichen Bergland und Zentralraum misst man 27 bis 28 Grad. Der Montag bringt Regenspritzer, in Teilen von Oberösterreich kräftige Schauer. Der Dienstag ist trocken, aber kühler. Am Mittwoch geht es wieder bergauf, am Freitag, dem Zeugnistag und Ferienbeginn, soll es schon 30 Grad geben.