1900 Tiroler Kinder besuchen die neue Sommerschule des Bundes am Ende der Ferien. Auch das Land bietet Extra-Lernbetreuung am Ferienbeginn an. Dieses Angebot kam sehr kurzfristig. Das erntete viel Kritik.

Es war kurzfristig, ja. Wie vieles in Zeiten wie diesen. Doch wir können nun an 15 Standorten in ganz Tirol dieses Angebot in den ersten Ferienwochen anbieten. Dass sich nur wenige Lehrer für die Betreuung gemeldet haben, ist wohl auch der Kurzfristigkeit geschuldet. Doch ich bin zuversichtlich, dass wir an allen Standorten genug Personal haben.