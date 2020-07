Kaum eine Gärtnerseele tummelt sich an einem verregneten Freitagmorgen auf dem Feld in Aldrans. Doch während bei grauen Wolken der Mensch ins Innere flüchtet, jubelt das Gemüse. Kartoffeln schlagen Wurzeln, Radieschen legen kräftig an Umfang zu und die ersten Gürkchen erblicken das Licht der Welt. Das alles und mehr passiert auf einer Fläche kleiner als ein Fußballfeld und nennt sich „Tiroler Gemeinschaftsgärten“.