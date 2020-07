Zu groß ist der Zeitgewinn und die spürbare Zunahme an Lebensqualität. Dazu kommt, dass ich auch wieder mehr Kreativität in mein künstlerisches Schaffen bekommen habe. Mehr Konzentration auf Töne, Rhythmen, Phrasen und Dynamiken - weniger Ablenkung in meinem Künstler-Alltag. Es ist ja nicht so, dass man sich all das durchliest, die App schließt und dann mit frischen Gedanken an seinen Ideen weiterarbeitet. Im Gegenteil: Man ist nonstop mental damit beschäftigt, sinniert über mögliche Antworten, checkt regelmäßig die Zunahme an Followern und beobachtet andere Teilnehmer der Plattform.