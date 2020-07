Informationsfluss soll beschleunigt werden

Verbessert werden soll zudem die Kommunikation zwischen der Jägerschaft und der Behörde. So soll der Informationsfluss über die Untersuchungsergebnisse seuchenverdächtiger Stücke in Richtung Jägerschaft und Landwirtschaft beschleunigt werden. In Ergänzung zu den bestehenden Informations- und Beteiligungsinstrumenten wie der Jagdjahrvorbesprechung oder dem Bezirksjagdbeirat soll es unter Federführung der lokalen Jägerschaft ein begleitendes Monitoring der Bekämpfungsmaßnahmen und eine laufende Information an sämtliche Partner geben.