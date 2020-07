Freitagabend gegen 21.00 Uhr langte bei der Polizei die Anzeige ein, dass der 68-jährige Mann am frühen Nachmittag das letzte Mal in der Nähe seines Anwesens in Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) gesehen worden war. Daraufhin startete eine sofortige Suchaktion nach dem Abgängigen, an der neben mehreren Polizeistreifen und Beamten des Landeskriminalamtes auch eine Hundestreife, der Polizeihubschrauber sowie die Feuerwehr und die Bergrettung aus Tulwitz beteiligt waren.