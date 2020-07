Knapp zehn Jahre dauerten die archäologischen Grabungen am St. Pöltener Domplatz an. Während sich die Wissenschaft jetzt der Untersuchung von mehr als 300.000 historischen Einzelfunden widmen kann, richtet sich der Blick der Politik in die Zukunft. Der „Krone“ liegen die zwischen Stadt, Land und der Diözese St. Pölten akkordierten Nutzungspläne nun vor. „Der Platz soll hinsichtlich seines Erscheinens aber auch in puncto Nutzung aufgewertet werden“, fasst Stadtchef Matthias Stadler (SP) das Vorhaben zusammen.