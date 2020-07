Mercedes ist auch im dritten und letzten Freien Training der Formel 1 in Spielberg ein „Doppelsieg“ gelungen. Wie in den beiden Freitag-Sessions erzielte Lewis Hamilton auch am Samstag im Abschlusstraining Bestzeit vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Auf Platz drei folgte Max Verstappen im Red Bull.