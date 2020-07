Oft werde der Kasperl - anfangs vor allem verkörpert von Johann Josef La Roche mit biografischen Spuren in der Steiermark - in den handschriftlich aufgezeichneten Stücken als „Narr“ bezeichnet; wie auch der Hanswurst, der überdies Unmengen an Speisen verschlingen könne. Zum Frühstück 22 Eier und drei Hühner sind da keine Seltenheit. „Im 20. Jahrhundert wurde aus dem Mann in Saft und Kraft die Kinderfigur“, erklärt die Wissenschafterin.