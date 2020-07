Neue Lage, ein Tag! Dann hat Sturm diese Schrott-Saison endlich hinter sich. Die Spieler lechzen den Urlaub herbei, die Dauerkrise macht Beine und Kopf müde, zerrt an den Nerven. „Wir sind froh, dass nach dem Spiel gegen Hartberg Schluss ist. Es ist wichtig, in den kommenden drei Wochen den Kopf freizubekommen“, sagt Jakob Jantscher.

Doch so einfach - das weiß der Routinier nach 14 Jahren als Profi - wird’s nicht. Der sportliche Absturz lässt sich auch mental nicht abschütteln wie ein lästiges Insekt. „ So was beschäftigt dich länger. Alle Spieler werden nachdenken, was künftig besser werden muss und soll“, betont der 31-Jährige.

Es begann mit Haugesund

Sturm hat eine Saison im Rückspiegel, in der nie Ruhe einkehrte. Es begann mit der Europacup-Blamage gegen Haugesund und endete mit der Bauchfleck-Orgie in der Meistergruppe. „Und dazwischen war’s nie einfach.“

Auch Christoph Leitgeb, schon ewig im Geschäft, kiefelt am schwarzen Desaster. „Du kannst nach dem letzten Spiel nicht einfach so abschalten, als wäre nichts gewesen. Du grübelst über so viel“, erklärt der 34-Jährige, der in den nächsten Tagen eine richtungsweisende Entscheidung treffen muss: Hör ich auf oder nicht? „Mit Sportchef Andi Schicker hat’s ein Gespräch gegeben, noch weiß ich nicht, was ich machen werde. Diese Saison war schon schwierig.“