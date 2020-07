Nach mehr als drei Monaten Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie haben seit Samstagfrüh die Pubs in England offiziell wieder geöffnet. Der erste, der sich ein Pint gönnte, war Prinz William. Der 38 Jahre alte Enkel von Queen Elizabeth II. (94) durfte bereits am Freitagabend ein Pub in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, in der Nähe seines Landsitzes Anmer Hall, besuchen.